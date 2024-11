Lo ha stabilito a maggioranza il plenum del Consiglio superiore della Magistratura che nelle prossime settimane sarà chiamato a designare il successore dell’attuale procuratore capo di Palmi.

PALMI (Rc) - Un addio che sa di promozione. Giuseppe Creazzo lascia la Calabria e si trasferisce in Toscana. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha accettato la sua domanda di trasferimento promuovendolo nuovo procuratore di Firenze.

Ballottaggio. Dopo diversi anni trascorsi a capo della procura di Palmi, numerose, importanti e prestigiose inchieste, Creazzo vola a Firenze grazie ai 14 voti a favore che gli hanno permesso di vincere il ballottaggio con Alfredo Morvillo, procuratore di Termini Imerese e cognato di Giovanni Falcone. A favore di Creazzo, già pm nell’ambito del processo Fortugno, hanno votato i togati di Area e di Unicost, il vice presidente del Csm Michele Vietti, il Procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani e i laici Guido Calvi del Pd e Filiberto Palumbi del centrodestra.

Carriera. In magistratura dal 1984, Creazzo ha lavorato quasi sempre a Reggio Calabria, prima come sostituto, poi come giudice e consigliere alla Corte d'appello. È stato anche vicecapo dell'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Dal 2009 è procuratore a Palmi. Tra i tanti procedimenti di cui si è occupato c'è quello a carico di Bernardo Provenzano e altri 10 componenti della cupola di Cosa Nostra per l'omicidio di Antonino Scopelliti.