Le melodie di Corde Libere dirette da Alessandro Calcaramo e le eccellenze dolciarie ed enogastronomiche di Conpait e Arsac sono state molto apprezzate nell’ambito di un evento che ha costituito un unicum nella storia della nostra regione e d’Europa

Crespelle, petrali, torroni e gelato al Bergamotto ma anche salumi e vini squisiti. Melodie tradizionali anche in lingua antica. Non siamo in Calabria ma a Bruxelles dove nel cuore pulsante europeo, è’ stato celebrato il primo Natale calabrese.

La sede belga del Parlamento europeo ha infatti ospitato, su impulso dall’europarlamentare reggina Giusi Princi, “Cristojenna”, la nativita’ in grecanico, il primo evento promosso dalla Calabria, una delle 250 regioni d’Europa.

Ad aprire l’evento Alessandro Calcaramo e talenti delle Corde libere che hanno regalato al pubblico musiche dei popoli e melodie Natalizie, contaminando sonorita’ e celebrando le tradizioni.

L’evento e’ stato promosso in collaborazione con Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria, e Conpait, la Confederazione Pasticceri Italiani. A Bruxelles, in mostra anche le eccellenze dolciarie ed enogastronomiche, in un tripudio di colori e sapori.

Tra le numerose autorità presenti anche il professore Pierre Di Toro, ordinario dell’Università degli studi della Tuscia, dallo scorso anno direttore di Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.

«Un concerto davvero emozionante che ha registrato una partecipazione straordinaria. Il talento dei ragazzi e l’atmosfera del Natale ci hanno fatto immergere in un clima fortemente calabrese, intriso di tradizioni culturali e storiche che travalicano i confini del tempo per parlare anche nel presente e proiettarsi nel futuro.

I giovani di Corde Libere raccontano di una Calabria che si riscopre nella sua modernità, partendo proprio dalle forti tradizioni identitarie culturali del suo passato. Dalla musica all'enogastronomia calabrese con i nostro sapori, dal salato al dolce con le nostre crespelle e i nostri petrali, con il gelato al Bergamotto di Reggio Calabria.

Un evento unico in cui la Calabria talentuosa, laboriosa e generosa ha trasmesso emozioni e valori. Una Calabria che adesso attende tutti gli europei per farsi conoscere, scoprire a apprezzare», ha sottolineato l’europarlamentare reggina Giusi Princi.



Emozioni regalate ed emozioni vissute



«Emozione, onore e orgoglio. Tutto questo abbiamo provato in occasione di questo concerto dinanzi a tante autorità, nel cuore dell’Unione Europea. La nostra musica, mantenendo la purezza della tradizione sperimenta costantemente contaminazioni, racconta la nostra identità calabrese. I ragazzi erano molto emozionati, come me del resto, ma hanno suonato e cantato impeccabilmente. Sono orgoglioso e contento e riteniamo questo sia il migliore augurio che possiamo rivolgere alla Calabria».

Così Alessandro Calcaramo, direttore e fondatore di Corde Libere, gruppo musicale da 11 anni attiva a Reggio, e che in Europa ha portato i suoi talenti: Giovanni Calabrò (Basso elettrico e Voce), Giuseppe Romeo (Batteria e Tamburello), Saverio Surace (Tastiera), Giuseppe Belfiore (Mandolino), Simone Latella (Bouzouki Greco), Carmelo Casile )Voce e Chitarra), Vittoria Suraci (Voce e Shaker), Michela Calarco (Voce, coro, Lira calabrese e Chitarra), Santina Spezzano (Djembè e percussioni varie), la più giovane del gruppo Rita di Grande, (Mandolino) e Alessandro Calcaramo, Direzione, Voce e coro). La serata è stata presentata da Roberta Cullari e animata dalla grafica di David Murolo.

Mani sapienti per suonare note e creare sapori

«La nostra migliore tradizione musicale ed enogastronomica ci ha fatto calare nella nostra splendida Calabria, fatta di talenti, di professionalità, di artigianato del gusto e di mani sapienti che sanno dare anche grandi emozioni nella musica, nel canto e nei sapori. Ci ha fatto enormemente piacere tornare qui, per noi è il secondo anno, per portare pezzettini di Calabria e vedere andare via le persone calabresi che vivono qua ma anche chi calabrese non è, con la consapevolezza di una Calabria straordinaria», ha evidenziato direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri.

Il profumo del Bergamotto di Reggio Calabria

«Siamo veramente orgogliosi di aver portato le eccellenze reggine e calabresi qui, nel cuore dell’Europa. La nostra scirubetta, il gelato al Bergamotto di Reggio Calabria e’ stato degustato. E’ stato un modo per diffondere il profumo di Reggio Calabria ben oltre i confini del suo territorio. Tantissimi i visitatori e tutti hanno apprezzato non solo il dolce ma anche il salato. Un successo davvero incredibile», ha raccontato Davide De Stefano, responsabile nazionale Conpait Gelato.