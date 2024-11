È stato sottoscritto questa mattina, nella Casa circondariale di Crotone, l’accordo tra il Comune e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte dei detenuti. A sottoscriverlo il sindaco Vincenzo Voce e la direttrice della struttura Caterina Arrotta.

«L’accordo - spiega una nota del Comune - ha come oggetto la promozione di un programma di attività per lo svolgimento di pubblica utilità da parte di soggetti in stato di detenzione. Un percorso che ha una notevole valenza sociale e mira ad una reale integrazione e valorizzazione della persona. Saranno al momento dieci, ma con possibilità di integrare ulteriormente il progetto, le persone impegnate in questo innovativo programma».

Il Comune indicherà, d'accordo con la casa circondariale, i programmi di lavoro, gli orari, i luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative. «Siamo soddisfatti - ha detto il sindaco Voce - di aver portato a compimento, con la firma dell’accordo, questo progetto finalizzato a favorire l’integrazione, il reinserimento nel tessuto cittadino, soprattutto riconoscere la giusta dignità di persona a chi vive lo stato di detenzione oltre all’importante contributo che chi parteciperà al progetto potrà dare alla collettività».