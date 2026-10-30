Studenti e agricoltori hanno sfilato insieme questa mattina per le vie di Crotone per protestare contro la grave crisi economica che sta attanagliando l'intero Paese e che in Calabria ha gia' fatto registrare nelle scorse settimane presidi degli autotrasportatori e agricoltori. La manifestazione, indetta dell'Unione sindacale di base e che ha registrato l'adesione di forze politiche, associazioni e comitati studenteschi, ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone che si sono radunate in piazzale Nettuno ed hanno dato vita ad un corteo alla cui testa c'erano i trattori di alcune associazioni di agricoltori crotonesi, insoddisfatti anche dell'esito dell'incontro che si e' tenuto nei giorni scorsi a Roma con i rappresentanti del governo. Gli studenti innalzavano cartelli per manifestare il proprio dissenso alle politiche economiche chiedendo meno soldi alle armi e piu' soldi alle scuole. Il corteo e' infine approdato in piazza della Resistenza, sotto il palazzo municipale, dove hanno preso la parola sia esponenti delle associazioni agricole che rappresentanti degli studenti. Contestato il sindaco di Crotone Vincenzo Voce il cui intervento e' stato impedito dai manifestanti.

(foto tratta da facebook)