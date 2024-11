Da questa mattina, piazza Pitagora a Crotone ha una nuova veste. Nella rotonda centrale in prossimità di via Vittorio Veneto, sono apparse delle installazioni donate dall’associazione di commercianti “Il corso e le sue traverse” in collaborazione con alcuni imprenditori locali, con le quali – aveva fatto sapere qualche giorno fa il Comune in un breve comunicato - si intende richiamare «la millenaria storia di Crotone» e «in particolare la figura del grande filosofo strettamente legata all’identità culturale» della città.

Le installazioni della discordia

Al centro della piazza, su una base che raffigura il teorema di Pitagora, si erge un’opera in ferro, che rappresenta la sezione aurea, ritenuta simbolo di armonia e bellezza. Ai suoi piedi, la piramide e il Tetraktys, ma anche la tavola pitagorica e alcune targhe con citazioni che sarebbero attribuibili a Pitagora.

L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi dal Comune, che l’aveva definita «un atto di liberalità e di senso di appartenenza da parte dell’associazione», ma - pur apprezzando il gesto e riconoscendone le buone intenzioni - non tutti i crotonesi sembrano aver apprezzato le installazioni.

Da questa mattina, infatti, sui social impazzano critiche e commenti ironici, invocando un’opera che possa omaggiare degnamente Pitagora: tutti chiedono la posa di una statua che ricordi il filosofo e matematico greco, a cui la piazza centrale della città è intitolata.

La statua di Pitagora

La realizzazione di un’opera dedicata a Pitagora, nei mesi scorsi, era approdata anche in Consiglio comunale, quando il consigliere di maggioranza, Iginio Pingitore, presentò una mozione per realizzare una scultura attraverso una raccolta fondi. La proposta venne però bocciata, facendo traballare l’amministrazione Voce: negli uffici comunali, ci sarebbero già specifici progetti (come Antica Kroton), comprensivi di dotazione finanziaria, in attesa di attuazione.