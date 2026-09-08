È di 4.000 euro la somma consegnata oggi alla Caritas Diocesana dai giornalisti crotonesi per sostenere le attività quotidiane garantite dall'emporio solidale di Crotone. La donazione è il frutto dell'iniziativa di solidarietà promossa dai cronisti locali che lo scorso 29 agosto sono saliti sul palco del teatro Scaramuzza per interpretare la commedia "Consiglieri in scena… il teatrino della politica". L'opera ha raccontato, con tono ironico e pungente ma profondamente radicato nella realtà cittadina, i vizi e le consuetudini della politica odierna, invitando il pubblico a riflettere sui meccanismi della vita amministrativa locale attraverso il sorriso. La serata ha registrato il sold out. La somma è stata consegnata a don Stefano Cava, direttore della Caritas Diocesana di Crotone-Santa Severina, alla presenza del vicedirettore Pierpaolo Sanzotta e del referente della struttura, Antonio Menzano. L'emporio "Dacci oggi", inaugurato a maggio scorso, distribuisce gratuitamente alle famiglie indigenti generi alimentari, indumenti e prodotti per l'infanzia. Attualmente sono circa 100 le famiglie che lo utilizzano, ma è un numero in crescita.

«Voglio ringraziare i giornalisti per questa bellissima iniziativa - ha detto don Stefano - e per il ricavato donato. È importante accorgersi dei più deboli. Tocchiamo con mano la vera povertà, sperando che i numeri non continuino a crescere. Servono circa 10 mila euro al mese per poter riempire gli scaffali. L'appello che rivolgo non è di portare indumenti, poiché ne siamo provvisti, ma di donare viveri e alimenti. Anche solo un litro di latte o d'olio fa la differenza».

L'emporio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30. "Consiglieri in scena" rappresenta la quarta tappa di un progetto dei cronisti crotonesi iniziato con "È morto il giornalismo… viva i giornalisti" e proseguito con "Santi i gghiesa, diavuli i casa" e "Torna Pitagora?!". Negli anni, i ricavati di queste rappresentazioni hanno permesso di acquistare un camper per l'associazione On The Road, un pulmino per l'Unitalsi, un tandem speciale per l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti, oltre a finanziare aiuti per la mensa diocesana e l'Associazione "Restituire l'infanzia" di Cirò Marina. La sceneggiatura dello spettacolo è stata firmata ancora una volta da Giacinto Massimo Carvelli, con la regia di Rodolfo Calamici. Fondamentale il supporto organizzativo della Croce Rossa Italiana - sezione di Crotone per la concessione degli spazi per le prove e l'assistenza garantita durante l'intero spettacolo.