Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha emanato ordinanza di sospensione delle attività didattiche per domani degli istituti superiori cittadini per problemi legati al fermo del potabilizzatore da parte di Sorical per manutenzione.

«In considerazione della nota della Sorical con la quale comunicava il fermo del potabilizzatore per manutenzione per domani 1 marzo 2024 con conseguente sospensione del servizio idrico per l’intera giornata e delle note pervenute dai dirigenti scolastici degli Istituti Superiori non dotati di riserva idrica sono state emesse ordinanze di sospensione delle sole attività didattiche per la giornata del 1 marzo 2024»

Resteranno chiusi i seguenti istituti: Istituto Tecnico Industriale Guido Donegani (plesso via Minniti e plesso via XXV Aprile); Liceo Statale Gian Vincenzo Gravina (plesso centrale via Foscolo, plesso B traversa via Foscolo, palazzo Balzano via Giovanni Paolo II, S. Francesco via Giovanni Paolo II e 7 classi ubicate presso l’istituto “Ciliberto – Lucifero in via Carducci); Istituto Scolastico “M. Cilberto – A. Lucifero” (plessi di via Carducci e di via Siris); Liceo Scientifico Statale Filolao (plesso di via Acquabona); Istituto Professionale “A.M. Barlacchi" e Istituto di Istruzione Superiore “Pertini – Santoni” (plessi via Matteotti e via Gioacchino da Fiore)»