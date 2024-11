Il Corap (Consorzio regionale per lo sviluppo delle Attività produttive) deve eseguire un intervento urgente sulla condotta di adduzione all'Ipot Neto di Sorical. A partire dalle 18 di oggi sarà sospesa l'erogazione dell'acqua verso i serbatoi cittadini.

A seguito della comunicazione del Corap il sindaco Vincenzo Voce ha convocato, ieri pomeriggio, il Coc (Centro operativo comunale di Protezione civile) per affrontare l'emergenza idrica.

Il Corap prevede di eseguire l'intervento, dopo lo svuotamento della condotta, nella mattinata di giovedì 18 aprile e concluderlo, salvo imprevisti, nella stessa giornata. Nel frattempo è stato chiesto dal Consorzio di Bonifica di potenziare il flusso dell'acqua dall'indotto di S. Anna. Congesi eseguirà tutte le manovre necessarie al fine di limitare i disagi in città.

Il servizio idrico in città subirà interruzioni dalla notte di oggi e per tutta la giornata di domani. A tale riguardo sarà emessa ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per domani. La Protezione Civile Regionale resta in supporto per eventuali emergenze.