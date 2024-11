È quanto comunica l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta dopo una riunione con il prefetto e il sindaco. Partenza domani alle 5 e chiusura in serata dopo i fuochi pirotecnici

Il pellegrinaggio al Santuario di Capocolonna si farà, ma a differenza del tradizionale cammino notturno, questa volta si partirà all’alba a causa del maltempo che ancora flagella la Calabria . È quanto comunica il vescovo Angelo Raffaele Panzetta, che ha diffuso una nota in merito: «Dopo un vertice che si è svolto nel pomeriggio di oggi con Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco, i Rappresentanti della Provincia, il Questore, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e le altre Forze dell'Ordine, avendo valutato le condizioni climatiche più favorevoli e di sicurezza del percorso, le attese dei fedeli e la secolare tradizione religiosa, comunico quanto segue: h. 4,30 di domenica 21 maggio, preghiera e partenza alle h. 5,00 con il Quadricello della Madonna nella Basilica Cattedrale per il pellegrinaggio al Santuario di Capocolonna con la consueta sosta nel Cimitero cittadino. All'arrivo sarà celebrata la santa messa; In serata, alle h. 20,30, il Quadricello della Madonna sarà accolto al Molo Sanità “Porto Vecchio”. Dopo lo spettacolo pirotecnico, seguirà la processione di rientro verso la Basilica Cattedrale».

Una decisione che comunque non spazza vie le polemiche che vedono su due fronti opposti coloro che si oppongono alla soppressione del tradizionale pellegrinaggio e chi, invece, ritiene che i rischi determinati dalle condizioni atmosferiche siano eccessivi per consentire lo svolgimento della sentitissima manifestazione religiosa.