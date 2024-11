La cerimonia fissata per il pomeriggio del 4 novembre. La decisione per «rendere visibile la gratitudine della città per il loro sacrificio» dedicando ai due magistrati il «massimo luogo dell'espressione della democrazia e della libertà»

Il 4 novembre alle 17 si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala consiliare del Comune di Crotone alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La scelta, si legge in una nota dell'amministrazione, è stata presa «in considerazione che la cultura della legalità e la lotta alle mafie rappresentano il punto di riferimento dell'azione amministrativa intesa come rispetto dei principi costituzionali da declinare nell'agire quotidiano e che risulta necessario per le istituzioni tracciare un percorso che possa orientare le giovani generazioni a leggere la storia anche attraverso i 'simboli' in grado di sintetizzare i valori, le passioni, il sacrificio di quanti hanno lottato per costruire un mondo migliore».

L'amministrazione, per questo, «ha inteso ricordare ed onorare la memoria di due uomini dello Stato e di rendere visibile la gratitudine della città di Crotone per il loro sacrificio attraverso l'intitolazione di uno spazio pubblico e in particolare della Sala consiliare quale massimo luogo dell'espressione della democrazia e della libertà».

La Sala consiliare, che è stata recentemente riqualificata, sarà arricchita dalle opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico "Arnaldo Mori", indirizzo Arti figurative dell'Iis Pertini - Santoni in occasione della mostra "Ernesto Treccani - vita, gioia e ritmo nell'attimo del colore" dedicate al grande artista milanese, di cui sono già esposte nella stessa sala due opere, e da ulteriori produzioni artistiche, sempre realizzate dagli studenti, dedicate ai magistrati Falcone e Borsellino. È anche intenzione dell'amministrazione ricordare, in occasione della cerimonia, gli agenti di scorta dei magistrati vittime delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.