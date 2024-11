Un momento storico per l’America e non solo. Ospiti, collegamenti e commenti. Appuntamento alle 17 sul canale 11 del digitale terrestre

Gli Stati Uniti d’America, a seguito delle elezioni presidenziali, si avviano a una nuova fase storica sotto la guida di Donald Trump. È atteso per oggi il tradizionale passaggio dei poteri tra il neo eletto inquilino della Casa bianca e il suo predecessore Joe Biden. Un appuntamento che sarà seguito, commentato e approfondito da LaC Tv con uno Speciale in onda dalle ore 17.00. Dagli studi di Vibo Valentia, il conduttore Pierpaolo Cambareri discuterà della particolare fase storica per gli Usa con Alessandro Russo, direttore LaC News24, Franco Laratta, giornalista e conduttore LaC Tv, Salvatore Stanizzi, giornalista e americanista.

Previsti collegamenti da Washington con Iacopo Luzi, giornalista e corrispondente di Voice of America, da Ramallah in Palestina con Fidaa Ibrahim Abuhamdieh Ece, palestinese. E poi ancora da Roma il contributo di Leila El Houssi, docente di Storia e istituzioni dell’Africa e Antonio Nicoletti, segreteria nazionale Legambiente, responsabile nazionale Aree protette.

Tanti gli argomenti su cui si focalizzerà la puntata: dal passaggio dei poteri alle nomine di Trump, e poi ancora i possibili scenari a livello economici su scala globale, gli accordi sul clima, la crisi in Medio Oriente e il ruolo dell’Italia.

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e in streaming sui canali web e social.