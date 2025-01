Il viaggio in Albania si configura come un importante momento di diplomazia territoriale e a livello culturale e linguistico, particolarmente significativo per i comuni arbëreshë della Calabria. La delegazione partita da Cerzeto, composta dal sindaco Giuseppe Rizzo e da altri amministratori locali, si è mossa all'interno di un contesto di profonda condivisione storica tra le comunità calabresi di origine albanese e la madrepatria. Le radici di questi legami affondano nel XV secolo, quando le prime comunità albanesi giunsero in Calabria in seguito all'invasione ottomana dei Balcani. I cosiddetti Arbëresh hanno mantenuto nei secoli una forte identità culturale, preservando lingua, tradizioni e legami con i territori d'origine.Il presidente della Regione Calabria guida una missione che vuole rilanciare la cooperazione su molteplici fronti: economico, culturale, sociale e istituzionale. I sindaci dei comuni interessati rappresentano un ponte prezioso tra due realtà accomunate da una storia millenaria di migrazione e resistenza culturale.

Per Cerzeto, questo viaggio si configura come un'occasione di proiezione internazionale, che va ben oltre i confini del piccolo comune. La presenza del sindaco Rizzo assume un valore simbolico di continuità tra impegno locale - come dimostrato dall'inaugurazione di Voce Donna - e apertura verso dimensioni più ampie di cooperazione.

Gli obiettivi del tour sembrano articolarsi su diversi livelli: rafforzamento dei legami diplomatici, confronto su politiche di sviluppo locale, valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale Arbëresh, possibili progettualità congiunte nei settori dell'economia, della formazione e della cultura. Non è un caso che la delegazione includa amministratori provenienti da diverse aree della Calabria meridionale, a testimonianza di un interesse istituzionale ampio e condiviso per questi percorsi di cooperazione internazionale. Il viaggio si colloca inoltre in un momento storico particolarmente significativo, caratterizzato da rinnovati rapporti tra Italia e Albania, con prospettive di integrazione europea e collaborazione sempre più strette. Per Giuseppe Rizzo, reduce dall'inaugurazione dello sportello Voce Donna, questa missione rappresenta dunque un'importante occasione di crescita e confronto, che proietta il piccolo comune di Cerzeto in una dimensione di respiro internazionale, valorizzando al contempo le radici storiche delle comunità Arbëresh.