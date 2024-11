Al talent show per bambini condotto da Antonella Clerici ha cantato la celebre "Pensieri e parole" di Lucio Battisti, incantando il pubblico e l'artista lucana che l'ha subito voluto in squadra. In passato aveva già partecipato allo Zecchino d'oro

Un giovanissimo calabrese, Michele Bruzzese - 11 anni di Melicucco (Rc) - con una performance canora di pura bravura conquista tutti al talent show per bambini "The Voice Kids", trasmissione che va in onda in prima serata il venerdì su Rai 1, condotta da Antonella Clerici. Il ragazzino è arrivato fino al cuore degli ascoltatori e della coach Arisa (che l'ha selezionato per far parte della propria squadra), interpretando il brano "Pensieri e parole" scritto dalla leggendaria coppia musicale Mogol-Battisti.

"The Voice Kids" è un format interamente dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Quattro coach star del panorama musicale, Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, valutano i giovani artisti, formano le squadre, e successivamente scelgono i migliori da far accedere alla finale. Gli aspiranti cantanti di The Voice Kids si esibiscono davanti alla giuria seduta su delle poltrone rosse con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante. Questi ultimi ascoltando la voce del concorrente, si girano per sceglierlo oppure no.

Nel momento in cui si formano le squadre, i coach aiuteranno i concorrenti nel migliorare le loro doti canore durante la permanenza nel programma. Il vincitore del talent show verrà decretato dal pubblico in studio.

Il talento calabrese, Michele Bruzzese, ha fatto breccia nell'anima di Arisa, la quale, rapita dall'esibizione, l'ha voluto nella sua squadra. Il piccolo Michele unisce qualità canore a simpatia e presenza scenica. Ha interpretato il celebre brano di Lucio Battisti, poiché rapito dalla profondità del testo del suo cantante preferito. Il bambino di Melicucco, virale anche su TikTok, in precedenza ha partecipato pure allo Zecchino d'oro e alla trasmissione Mediaset "La TV dei 100 e uno" con Chiambretti.

Il pubblico, coinvolto dai sogni, le ambizioni e l’amore per la musica di Michele Bruzzese, l’ha eletto a proprio beniamino e freme per ammirarlo nella prossima puntata del format Rai, che andrà in onda venerdì 15 sempre in prima serata su Rai 1, e che potrebbe consentirgli l’accesso alla finale del 22 dicembre.

