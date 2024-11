Malore per il giornalista Marcello Le Piane, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. La vicinanza del gruppo LaC-Pubbliemme

Sono ore di angoscia per Marcello Le Piane. Il giornalista ed operatore Rai di Lamezia si trova in questo momento ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, in seguito ad una emorragia cerebrale che l'ha colpito questo pomeriggio, mentre si trovava sulla spiaggia dall'Hang Loose Beach di Gizzeria. Appassionato di kite surf, il nostro collega aveva appena indossato la muta.

Prima di entrare in acqua e volare sulle onde, si è accasciato al suolo. Subito soccorso dagli amici presenti e dal personale del lido, è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia e da qui, in elisoccorso, all'ospedale dell'Annunziata. Sottoposto ad una tac, i medici hanno riscontrato una copiosa emorragia cerebrale che è stata drenata. Le sue condizioni sono critiche. "È un momento difficilissimo, siamo tutti al suo fianco e ci stringiamo attorno a sua moglie e ai suoi cari", dice Mario Tursi Prato, presidente del movimento Giornalisti d'azione e grande amico di Marcello. "Aspettiamo, preghiamo e speriamo che superi bene la notte".

Le Piane aveva trascorso serenamente la giornata, iniziata curando la parte tecnica del collegamento di Buongiorno Regione a cura della Tgr. Quindi la pausa e il ristoro su quella spiaggia che adora. In questo momento così difficile la grande famiglia del gruppo LaC-Pubbliemme, con in testa l'editore Domenico Maduli, il direttore generale Maria Grazia Falduto, i direttori responsabili delle testate televisive e web Pietro Comito e Pasquale Motta, di rete Franco Cilurzo, tutti i giornalisti e gli operatori, si stringono attorno a lui: "Dai Marcello, non mollare".