Il dietro le quinte del festival della canzone italiana sta regalando alla Calabria tante piacevoli scoperte dal punto di vista degli addetti ai lavori coinvolti. Durante la settimana sanremese, infatti, sono molti i professionisti calabresi impegnati nella buona riuscita di uno dei più importanti eventi del mondo dello spettacolo italiano.

Ilenia Sola

A prendersi cura del look degli artisti in gara e degli ospiti del festival, uno staff di professionisti/e provenienti da ogni angolo d'Italia: tra questi/e, oltre a Manuela De Luca originaria di Acri, c'è Ilenia Sola, make-up artist 33enne di Mormanno.

«In questi giorni di lavoro - ci dice Ilenia -, ho avuto in cura il look della famosa band “I cugini di Campagna” e della nuova proposta Olly e di tanti altri ospiti come ad esempio Alessandro Egger. Seguo, inoltre, con tutto lo staff, diverse produzioni "La Vita in Diretta", "TV Talk", "ItaliaSi", "Citofonare Rai2", "Oggi è un altro giorno"».

Per Ilenia, che fa parte dell’Agenzia Al Pacino di Roma, è la seconda esperienza nel dietro le quinte della kermesse: «L’anno scorso ho avuto l’opportunità di poter lavorare sulla nave Costa Toscana, in cui - ci dice -, unitamente ad altri professionisti, ho avuto in cura il look di Orietta Berti e di altri artisti, durante i collegamenti televisivi dal teatro allestito sulla nave. Quest’anno la soddisfazione è tanta anche perché, in questi primi giorni di lavoro, mi ritrovo a gestire il make-up styling di molti altri artisti, ognuno con le proprie peculiarità di styling».

Al termine del festival Ilenia farà ritorno a Mormanno, con un altro piccolo tassello nel suo bagaglio professionale ma allo stesso tempo con lo sguardo ambizioso al futuro: «Le aspirazioni in questo settore sono tante. È importante sempre aggiornarsi costantemente in questo ambito lavorativo. Nella mia esperienza - afferma la truccatrice -, spesso sono “studente” ma, a volte, sono anche “docente”, in diversi corsi di make-up artist, anche in piccole realtà della Calabria, dove sono nata come professionista».