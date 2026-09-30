Il gruppo ha scelto Brancaleone come base per scoprire Bova, Gerace, Scilla e Reggio Calabria: entusiasmo per l’accoglienza, la cucina e le bellezze del territorio

Si conclude con grande soddisfazione la vacanza di 15 giorni di un gruppo di turisti provenienti da Minsk, in Bielorussia, che per la prima volta hanno scelto la Calabria come meta delle proprie ferie.

Ospiti a Brancaleone, immersa nella meravigliosa cornice della Costa dei Gelsomini, i visitatori hanno vissuto un'esperienza indimenticabile, rimanendo affascinati dalla bellezza del mare cristallino, dall'accoglienza della gente e dall'autenticità della cucina calabrese.

Durante il soggiorno hanno avuto l'opportunità di visitare alcune delle località più suggestive del territorio, tra cui Bova, Gerace, Scilla e Reggio Calabria, apprezzandone la storia, le tradizioni e gli scorci mozzafiato.

Particolarmente entusiasti della permanenza presso Villa Estia - Villamarepanoramica, gli ospiti hanno elogiato la vista spettacolare sul mare, il comfort della struttura e la tranquillità che caratterizza questo angolo di paradiso a Brancaleone.

«La Calabria è molto più bella di quanto immaginassimo», hanno commentato alcuni partecipanti al termine del viaggio. «Torneremo e consiglieremo questa destinazione ad amici e familiari».

Un'importante testimonianza che conferma come la Calabria, e in particolare la Costa dei Gelsomini, stia diventando sempre più una meta apprezzata anche dal turismo internazionale, grazie alle sue straordinarie risorse naturali, culturali e umane.