Momenti ricchi di emozioni e carriera in ascesa per la ventinovenne violinista di Gioia Tauro Erika Campisi. La musicista si è esibita con Il Volo, il trio lirico italiano più famoso al mondo, nel ruolo di primo violino nell'orchestra della Franciacorta, nei concerti di Venezia, nella suggestiva atmosfera di Piazza San Marco il 4 luglio, in Valle d’Aosta nel forte di Bard il 6 luglio, a Montecarlo il 3 agosto, e nei recenti appuntamenti calabresi che hanno registrato un tripudio di pubblico, il 26 e 27 agosto, a Diamante al Teatro dei Ruderi e a Roccella Ionica al Teatro al Castello.

Nelle date calabresi del tour “Tutti per uno-Capolavoro” hanno preso parte tanti musicisti del territorio, provenienti dal reggino, crotonese e dalla zona di Cosenza.

Il gruppo musicale “Il Volo” sta riscuotendo un successo planetario incredibile, suggellato con vendite di milioni di copie. Partiti nel 2009 dal talent show canoro per bambini “Ti lascio una canzone”, i tre ragazzi non si sono più fermati e, in 15 anni di carriera, dopo aver vinto anche il Festival di Sanremo 2015 con il brano “Grande amore”, hanno raggiunto vette globali stratosferiche.

Il trio è composto da due tenori e un baritono: Piero Barone classe ‘93, Ignazio Boschetto ’94 e Gianluca Ginoble ’95. Il repertorio spazia da brani perlopiù appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, a brani pop rivisitati in chiave classica.

«Siamo coetanei e abbiamo stretto un bel rapporto. Dopo le prove e prima dei concerti chiacchieriamo. Sono ragazzi gentili e davvero disponibili – dichiara ai nostri microfoni Erika Campisi –. Sono contentissima di aver suonato insieme a loro anche nella mia Terra, con un pubblico super partecipe. Spero di essere presente pure nel concerto di Milano a gennaio. Sono cresciuta a Gioia Tauro, con cui il legame è rimasto forte, ma per studio mi sono trasferita in Lombardia dove in campo musicale ci sono più possibilità di lavoro».

La giovane artista ha iniziato a studiare musica nella sezione dedicata al settore della scuola media "Pentimalli" di Gioia Tauro, facendo parte anche dell’orchestra sinfonica giovanile della Piana presieduta da Caterina Genovese. Successivamente, si è iscritta al conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e adesso si sta perfezionando presso il prestigioso conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, tra i più antichi istituti di formazione musicale d’Italia. La violinista gioiese a ottobre completerà il percorso di studi e già fa parte di numerose orchestre. Si è esibita anche in altri grandi concerti con artisti del calibro di Blanco a San Siro e Bocelli a Taormina.

Una carriera che sta spiccando decisamente “il volo”.