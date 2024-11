Per tre mandati primo cittadino di Sellia e da poco eletto a Simeri Crichi, Davide Zecchinella sarà impegnato per una settimana in Burkina Faso. Un'esperienza già vissuta negli anni scorsi e che definisce «indimenticabile e unica»

«È arrivato il giorno più atteso dell'anno per me. Il giorno del ritorno in Africa, nel Burkina Faso». Inizia così il post su Facebook con cui Davide Zicchinella annuncia la sua partenza in missione in uno dei Paesi più poveri al mondo. Per tre mandati sindaco di Sellia, nel Catanzarese, è stato eletto primo cittadino di Simeri Crichi appena lo scorso 23 ottobre. Per dieci anni, inoltre era stato consigliere ed assessore a Magisano, sempre in provincia di Catanzaro, e per tre legislature anche consigliere provinciale.

Nato a Varese 47 anni fa, Davide Zicchinella, pediatra, ha una passione smisurata per la politica e l'amministrazione della cosa pubblica. «Va di pari passo con la mia professione - spiega - e la porto avanti con il massimo dell'impegno e della determinazione». In passato esponente del Pd, partito a cui oggi guarda con occhi critici, in passato è stato segretario provinciale della Sinistra giovanile.

Alla guida del Comune di Simeri da ottobre scorso, ha da poco nominato la Giunta e dato il via alle linee guida del programma amministrativo. Poi, come ormai fa da qualche anno, ha deciso di staccare per una settimana e dare spazio a quella che considera una esperienza unica e straordinaria. Una missione in Africa per dedicarsi alla cura dei bambini.

«Nessuna soddisfazione può essere più grande e duratura di quella che ti entra nel profondo dell'anima - scrive sui social -. Parto sapendo che mi mancheranno i miei affetti più cari, gli amici vecchi e nuovi, i miei pazientini, il mio ruolo di sindaco della mia nuova comunità di Simeri Crichi. Ma proprio guardando con gli occhi di padre, di amico, di pediatra e di amministratore locale - sottolinea Zicchinella - ho potuto vivere lo scorso anno una esperienza indimenticabile e unica. Ringrazio la comunità Evangelica "Ministero Fonte di Grazie" che anche quest'anno ha voluto che fossi io a coordinare la parte sanitaria della Missione. Ringrazio mia moglie e la mia famiglia che risentiranno ovviamente della mia assenza. Ringrazio le colleghe ed i colleghi pediatri di Taverna, Sersale e Cropani che in questi giorni di mia assenza seguiranno i miei pazienti con problemi più urgenti. La mia vicesindaca e tutti i membri della mia amministrazione che mi sostituiranno in comune. Sarò comunque reperibile dopo le 19 e fino alle 8 di mattina. Grazie anche a voi tutti - conclude il sindaco-pediatra - potrò nuovamente tentare di regalare, a tantissimi bambini, un sorriso e provare a dare anche a loro una piccola opportunità di salute».