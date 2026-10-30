A Cassano allo Ionio l’associazione Crisalide Odv ha portato in strada la Passeggiata in Rosa, iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Insieme alle socie e a numerosi cittadini hanno camminato l’assessore regionale Pasqualina Straface, il vicesindaco Giuseppe La Regina e l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosa De Franco.

L’associazione è presieduta da Filomena Chiarelli, che ha spiegato di aver voluto l’iniziativa dopo aver affrontato in prima persona la malattia: «L’idea nasce soprattutto dal fatto che io personalmente ho combattuto questa malattia - ha raccontato - e dalla mia esperienza viene fuori l’idea di poter aiutare le altre donne che affrontano o dovranno affrontare questa problematica».

Dalla stessa esperienza è nata la formula della giornata, con il corteo seguito da un incontro con i medici: «Abbiamo organizzato una passeggiata in rosa che è partita dalla cattedrale di Cassano e siamo scesi fino alle Terme - ha ricordato la presidente - accompagnati anche dall’assessore Pasqualina Straface. La giornata si è poi conclusa con un convegno sul tema della prevenzione del tumore del seno». Al convegno sono intervenuti il dottor Di Pinto e la dottoressa Renne, che hanno accettato subito l’invito della presidente. Di Pinto ha parlato dell’importanza della prevenzione, Renne del sostegno psicoterapeutico alle pazienti. Sulla diagnosi precoce Chiarelli ha ribadito la posizione dell’associazione: «La prevenzione è molto importante perché ti salva la vita – ha sottolineato - una diagnosi precoce cambia la storia della malattia».

Il tema riguarda da vicino anche chi fa parte di Crisalide. Secondo la presidente, quasi tutte le socie hanno avuto a che fare con la malattia, direttamente o indirettamente. A loro l’associazione ha rivolto il ringraziamento principale nella nota diffusa dopo l’evento, per aver creduto nel progetto fin dall’inizio e aver partecipato alla passeggiata. Crisalide punta a voler stare vicina a chi combatte la malattia e a chi ha paura di affrontarla, perché nessuna donna si senta sola. Nella nota diffusa a mezzo social, la presidente Chiarelli ha voluto ringraziare tutti per la sensibilità mostrata attraverso la presenza.

Crisalide annuncia che le attività proseguiranno e invita chi vuole a unirsi all’associazione. Chiarelli ha spiegato come fare: «Chiunque può partecipare alla nostra associazione e associarsi - ha concluso - si può contattare tramite email oppure direttamente me o le mie associate. I contatti si trovano online».