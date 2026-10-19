La fondazione “Le Idee di Chicco” organizza un momento di confronto con professioniste del territorio. Il direttore generale Simone Tropea: «Essere genitori è qualcosa che si impara e si sostiene insieme». Appuntamento martedì 20 ottobre

La genitorialità nei primi anni di vita, tra prevenzione, ascolto e sostegno alle famiglie. È il tema al centro dell’incontro “Salute e genitorialità nei primi 1000 giorni”, in programma martedì 20 ottobre, dalle 17:30 alle 20, nella sede della Fondazione “Le Idee di Chicco”, in via Don Gaetano Mauro 1.

L’iniziativa si inserisce nella Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam) 2026 ed è promossa dalla Fondazione insieme all’associazione di promozione sociale «MammacheMamme», al dipartimento Salute e Servizi sanitari della Regione Calabria e al dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie del servizio sanitario regionale.

L’incontro è rivolto a madri e padri, dalla gravidanza ai primi anni di vita dei figli, e prevede il confronto con professioniste del territorio. Interverranno Alessandra Aggazio, Cecilia Gioia, Mariangela Martirani e Mimma Mignuoli. A moderare sarà Elena Vizza, psicologa e psicoterapeuta della Fondazione.

Durante l’appuntamento, i bambini potranno essere affidati a un’educatrice professionista nella grotta di sale della Fondazione, così da consentire ai genitori di partecipare. Per informazioni e prenotazioni del servizio di babysitting è disponibile il numero 340 3379375.

«Le madri non possono e non devono sentirsi sole in questi primi mille giorni, che sono un tempo delicato e bellissimo insieme, fatto di scoperte quotidiane e anche di fatiche che spesso si attraversano in silenzio», afferma Simone Tropea, direttore generale della Fondazione. «Per questo crediamo che custodire la famiglia voglia dire prima di tutto costruire comunità attorno a chi diventa genitore, promuovendo la genitorialità come qualcosa che si impara e si sostiene insieme, non da soli. È con questo spirito che la Fondazione ha voluto l’incontro di martedì».