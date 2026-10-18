Resta bloccato lo svincolo dell'Autostrada A2 a Falerna, nel Lametino, in provincia di Catanzaro. Il presidio, portato avanti da giorni da autotrasportatori e agricoltori, ha portato all'occupazione totale dell'area dello svincolo con i mezzi pesanti. Per il blocco si sono formate due lunghe code che vanno dalla Statale 18 di Falerna fino all'abitato di Nocera Terinese Marina. L'Anas invita gli automobilisti, in entrambe le direzioni, ad uscire allo svincolo di Lamezia Terme ea proseguire sulla Statale 18. "Siamo stanchi e preoccupati, ma non ci fermeremo" - fanno sapere i manifestanti.

Intanto i rappresentanti dei trasportatori e delle aziende di logistica di Puglia, Calabria e Basilicata , in una nota congiunta, «ribadiscono con fermezza la prosecuzione delle mobilitazioni sul territorio. I presidi attivati ​​nelle tre regioni - aggiungono - restano e resteranno operativi: la protesta non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti in modo concreto gli obiettivi prefissati a tutela dell'intero comparto». «In questa fase cruciale - sostengono i trasportatori - i delegati confermano l'importanza dell'incontro istituzionale fissato per martedì 20 , considerato un passaggio fondamentale e non più rinviabile per affrontare e risolvere la gravissima crisi che affligge il settore del Mezzogiorno».