L’assessore Roccisano: «Il sostegno alle famiglie poco abbienti è tra le azioni prioritarie della Giunta guidata Oliverio. Con questo intervento andremo a sostenere circa 80mila studenti calabresi di ogni ordine e grado»

Il Dipartimento regionale “Istruzione” ha pubblicato, informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta, un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle famiglie, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei figli, iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17.





Il fondo complessivo destinato per tale intervento è pari a 8.572.268,32 e sarà pubblicizzato in tutte le scuole e presso tutti i Comuni calabresi. Le spese ammissibili sono quelle destinate all’ iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o bancario), alla frequenza (rette per le spese paritarie, per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla Scuola o dall’Ente locale), all’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola, laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune, all’ assicurazione per la frequenza alla scuola all’acquisto di materiali ed attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari, al trasporto con mezzi pubblici, alla mensa; ai sussidi didattici speciali per alunni disabili.





La modalità ed i termini di presentazione delle domande con i relativi allegati saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale: www.regione.calabria/istruzione.it. Le domande potranno essere compilate e presentate entro l’uno marzo 2017





«Il sostegno alle famiglie poco abbienti – ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Federica Roccisano - è tra le azioni prioritarie della Giunta guidata dal Presidente Oliverio. Con questo intervento andremo a sostenere circa 80.000 studenti calabresi di ogni ordine e grado, contribuendo alle spese delle loro famiglie destinate all’istruzione e ai servizi connessi alla scuola , quali ausili per studenti disabili e contributo per i servizi mensa. La scuola è un diritto per tutti i giovani calabresi e noi vogliamo sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e formazione».