La presentazione del torneo dei migliori tennisti under 20 del mondo alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è stata occasione anche per altri annunci in una città che per proiettarsi pienamente in questo ambito deve poter contare su strutture adeguate in termini qualitativi e quantitativi per tutti gli sport

Un evento sportivo tira l'altro. Così a palazzo Alvaro mentre si presentano le Next gen Atp Finals, che porteranno al palaCalafiore di Reggio gli 8 migliori tennisti under 20 del mondo, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della Fitp Angelo Binaghi e del presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato anche che Reggio nel 2027 ospiterà Campionato Europeo di Padel. «Il prossimo anno Reggio Calabria sarà protagonista ancora una volta di un'importante iniziativa sportiva internazionale».

Una spirale virtuosa alla quale contribuisce, con la fortunata congiuntura che sta caratterizzando queste discipline, l'investimento di 653 mila euro erogato dalla Regione Calabria per la riqualificazione del PalaCalafiore di Reggio Calabria.

«Occasioni del genere sono utili anche per rinnovare l'impiantistica di una città importante come Reggio Calabria che vorrei segnalare è l'unica città del Mezzogiorno ad avere un palazzetto capace di ospitare 8mila spettatori. Noi cerchiamo di migliorare quello che abbiamo perché può essere un'occasione anche per sviluppare altre iniziative. Reggio ha una grande tradizione tennistica e ha un palazzetto capiente. Sarebbe un peccato non utilizzare queste specificità per farla conoscere attraverso questi eventi a tutto il mondo». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha sottolineato la valenza trainante di eventi sportivi come le Next Gen Atp Finals.

«I lavori sono in corso. Prima della conferenza stampa - ha dichiarato Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria - abbiamo fatto anche un sopralluogo con il presidente della Fitp Angelo Binaghi, rimasto molto contento e soddisfatto della struttura che non si aspettava. Le migliorie che andremo a apportare la qualificheranno ancora di più e ci consentiranno di candidarci per ospitare tante altre iniziative, non solo del tennis, di carattere europeo e internazionale. Reggio è pronta con le strutture e soprattutto con la professionalità e la competenza di questa amministrazione e del tessuto imprenditoriale della città».

Oltre il palaCalafiore: a Reggio il nodo impiantistica

La prospettiva sportiva può essere strategica per il territorio reggino ma la Città, per proiettarsi pienamente in questo ambito, deve poter contare su strutture adeguate in termini qualitativi e quantitativi per ogni tipo di sport.

Tra cantieri in stallo e strutture carenti, la situazione merita numerosi e notevoli interventi programmati e concludenti.

«Ho fatto un approfondimento per avere una mappatura reale di tutta l'impiantistica sportiva. Siamo già al lavoro. Qualcuna la risolveremo nel giro di qualche settimana. Per qualche altra avremo necessità di un pò più di tempo. Ci sono anche problematiche relative a fondi che dobbiamo recuperare fondi e che in alcuni casi sono stati probabilmente perduti. Noi abbiamo tutta la determinazione e la voglia di non lasciare alcun impianto sportivo indietro ma di recuperarli e metterli tutti al cospetto delle realtà sportive della nostra città nel più breve tempo possibile», ha rassicurato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

La tematica è di respiro anche regionale.

«Abbiamo anche noi stilato un quadro delle problematiche degli impianti sui vari territori della regione e su queste noi interverremo soprattutto per ripristinare l'agibilità di quelli chiusi per questa ragione. Stiamo altresì cercando risorse da investire in modo mirato sui territori come stiamo facendo a Lamezia Terme dove sorgerà il centro dello Sport Paralimpico per il Sud Italia», ha sottolineato Eulalia Micheli, assessora Sport Regione Calabria.

Sinergie con Sport e Salute

Impiantistica e servizi sono necessari per una infrastrutturazione sportiva completa e compiuta del territorio. Anche da questo punto di vista, la presentazione del torneo dei migliori tennisti under 20 del mondo alla presenza anche del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e dell'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, è stata occasione per annunciare altre novità.

«Da qui a qualche settimana andremo a sottoscrivere con Sport e Salute un protocollo d'intesa ricco di iniziative. Siamo disponibili, infatti, a prospettare anche la possibilità di avere una sede che possa diventare una sorta di front office, uno sportello che accompagni tutte le società sportive e le realtà del territorio», ha concluso sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.