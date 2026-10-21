La condanna per Vincenzo Sculco a 21 anni di reclusione: è tra le pene più alte invocate dal sostituto procuratore della repubblica di Crotone Alessandro Rho – seconda solo ai 30 anni invocati nei confronti del capobastone di Papanice Domenico Megna – al termine della requisitoria pronunciata nei confronti di 100 imputati oggi nel processo che si sta celebrando davanti ai giudici del Tribunale di Crotone scaturito dall'inchiesta della Dda denominata Glicine-Acheronte che nel giugno del 2023 portò ad oltre 120 arresti tra i quali nomi eccellenti della politica e dell'imprenditoria calabrese oltre a dirigenti e funzionari pubblici che per gli inquirenti avrebbe costituito un comitato politico affaristico capace di condizionare le pubbliche amministrazioni. Comitato del quale avrebbero fatto parte anche l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, per il quale il pm ha chiesto 6 anni di reclusione, e l'ex vice presidente calabrese Nicola Adamo, per il quale la richiesta è stata di 4 anni e 6 mesi. Stessa pena la pubblica accusa ha sollecitato per l'ex consigliere regionale Sebastiano Romeo, detto Sebi; 5 anni di reclusione per l'ex consigliera regionale Flora Sculco, figlia di Vincenzo e 3 anni e 6 mesi per il manager della Regione Domenico Pallaria.

ADAMO Nicola, 4 anni e 6 mesi di reclusione;

OLIVERIO Gerardo Mario, 6 anni di reclusione;

SCULCO Vincenzo, 21 anni di reclusione;

DEVONA Giancarlo, 14 anni;

ROMEO Sebastiano detto Sebi, 4 anni e 6 mesi;

BENNARDO Francesco Salvatore, 8 anni;

GERMINARA Giuseppe, 5 anni;

IANNONE Ernesto, 4 anni e 6 mesi;

MASCHERPA Ambrogio, 3 anni e 6 mesi;

SANTILLI Nicola, 4 anni e 6 mesi;

VRENNA Pietro, 8 anni;

LARATTA Artemio, 6 anni e 6 mesi;

MAZZEI Giovanni, 5 anni;

SCULCO Flora, 5 anni;

SPERLÌ Teresa, 3 anni;

TURINO Gianfranco, 2 anni e 6 mesi;

DESIDERIO Salvatore, un anno e 2 mesi;

SCARAMUZZINO Orlando, un anno e 2 mesi;

MARTINO Saverio, un anno e 2 mesi;

DE MARCO Francesco (cl. 71), un anno di reclusione;

MALERBA Stefania, un anno;

MANNA Giovanna, 5 anni;

MAURO Serafino, 4 anni e 6 mesi;

GENTILE Sabrina, 7 anni e 6 mesi;

LA ROSA Vincenzo, 9 anni;

SCULCO Maria Carmela, 7 anni e 6 mesi;

MAZZACUA Marzia, 3 anni e 6 mesi;

FALZETTA Domenico, 4 anni;

SCIGLIANO Giuseppe, 2 anni;

TAVERNA Vanessa, 2 anni;

ALTAVILLA Euclide, un anno;

MORABITO Paolo, un anno;

CAVALLO Domenico, un anno;

COVELLI Rocco, 2 anni;

BENETTI Mirko, un anno e 6 mesi;

RACHIELI Salvatore, 2 anni e 6 mesi;

BENINCASA Francesco Mario, 3 anni;

MAZZEI Salvatore, 2 anni e 6 mesi;

REDENTE Giuseppe, 2 anni;

CRIACO Bonaventura, 2 anni;

TREMOLITI Giuseppe, 2 anni;

FABIANO Maurizio, 2 anni;

PEDACE Telemaco Pantaleone, 2 anni;

RITORTO BRUZZESE Dario, un anno;

GALDIERI Valentina, un anno;

CATERINA Gaetano, 6 anni e 6 mesi;

COVELLI Alessandro, un anno;

SCERRA Nicodemo, 10 anni;

DELL’AQUILA Giuseppe, 2 anni;

SICILIANI Roberto, 12 anni;

BERARDI Giuseppe, 12 anni;

VRENNA Giovanni detto Gianni, 4 anni e 6 mesi;

PALLARIA Domenico, 3 anni e 6 mesi;

RIZZO Antonietta, 3 anni e 6 mesi;

AUGRUSO Antonio, 3 anni;

REILLO Orsola, 3 anni e 6 mesi;

BOLIC Valentino, 4 anni;

BRUTTO Alessandro, 4 anni e 6 mesi;

CALFA Vincenzo, 4 anni e 6 mesi;

MARSICO Rodolfo, un anno;

PAOLUCCI Massimo, un anno;

MEGNA Domenico, 30 anni;

ARACRI Salvatore, 15 anni;

RUSSO Gaetano, 18 anni;

NISTICO’ Luigi, 14 anni;

LARATTA Pantaleone, 12 anni;

STRINI Stefano, 12 anni;

CORBISIERI Antonio, 12 anni;

MOSCOGIURI Enrico, 12 anni;

CARIOTI Francesco, 14 anni;

DE PASQUALE Giuseppe, 12 anni;

VECCHIO Gustavo, 12 anni;

PANEBIANCO Salvatore, 9 anni;

ZICCHINELLO Tommaso, 3 anni;

MONTI Francesco, 4 anni;

PANTISANO Giuseppe, 3 anni;

LUCENTE Maria Luisa, 12 anni e 6 mesi;

ARACRI Giuseppe, 12 anni e 6 mesi;

TORROMINO Santino, 12 anni;

MUNGARI Vincenzo, 3 anni;

BELLO Giovanni, 12 anni;

BASCO Paolo, 3 anni;

VELLA Nunzio, 3 anni;

VELLA Salvatore, 3 anni;

GIRARDI Siro, 3 anni;

OUAHID Rachid, 9 anni;

FRESCURA Alessandro, 12 anni;

PROSPERO Mauro, 12 anni;

MAIDA Massimiliano, 12 anni;

ARCURI Rosario, 12 anni;

MAGGIO Roberto,, 3 anni;

TROPIANO CONO Antonio, 3 anni;

STASI Antonella, 3 anni;

Chiesta l’assoluzione per

COLOSIMO Ferruccio;

DONATO Aldo Roberto;

GRECO Gianni;

DATTOLO Santo Raffaele.