Ieri a Cinquefrondi l'ex magistrato è stato ospite nell'ambito della manifestazione Rinascita in festa

"Quattro sindaci che con la politica contrastano 'ndrangheta, camorra e mafia.” Così Luigi de Magistris, primo cittadino di Napoli, ha commentato il dibattito cui ha preso parte ieri sera a Cinquefrondi, nel Reggino, nell’ambito della manifestazione “Rinascita in festa”.

Un’iniziativa con un tema ambizioso "Il Sud che sogna, che alza la testa. Esperienze e buone pratiche amministrative a confronto", che lo ha visto dividere il palco, oltre che con il sindaco della città ospite, Michele Conia, con due amministratori con esperienze forti alle spalle, protagonisti di percorsi positivi di integrazione e di rottura con il passato: Mimmo Lucano, sindaco di Riace e Renato Accorinti, sindaco di Messina. Un’iniziativa che ha incassato la partecipazione massiccia della popolazione, e che De Magistris ha commentato con grande entusiasmo anche sul suo profilo Facebook.

«Vogliamo un Sud liberato, mai più con il guinzaglio. La riscossa è già partita», scrive l’ex magistrato. E descrive i suoi compagni di viaggio come «sindaci che con passione, amore ed entusiasmo lottano ogni giorno per il buon governo locale, per cercare di migliorare i servizi delle comunità, realizzare una visione di città a dimensione umana e comunità di solidarietà e accoglienza». E giura che questo è solo il primo passo per la vera rivoluzione del Mezzogiorno.

Foto, da sinistra: Mimmo Lucano, Michele Conia, Luigi De Magistris, Renato Accorinti