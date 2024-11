Per la conversione in legge c'è tempo fino al 30 maggio. Ieri bocciata la questione di pregiudiziale di costituzionalità presentata da Alleanza Verdi e Sinistra

Ripartirà stamattina a partire dalle ore 10 la discussione in Senato sul decreto Ponte sullo Stretto. Il voto è atteso oggi. Alla Camera è stato approvato lo scorso 16 maggio con il voto di fiducia. Per la conversione in legge c'è tempo fino al 30 maggio.

Ieri Palazzo Madama ha bocciato la questione di pregiudiziale di costituzionalità sul decreto Ponte, illustrata in aula dal senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni. Il documento ha avuto 99 voti contrari, 49 favorevoli e 4 astensioni. La discussione del provvedimento è stata poi rinviata a stamattina per riservare l'ultima parte della seduta agli interventi dei parlamentari sull'anniversario della strage di Capaci.