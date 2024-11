Salgono a quota 5 i presunti autori del delitto di Arcangelo Pelaia, ucciso a Gioia Tauro il 29 giugno del 2013

GIOIA TAURO (RC) - Sarebbero i presunti assassini di Arcangelo Pelaia, ucciso il 29 giugno del 2013 a Gioia Tauro, i due soggetti arrestati tra la città della Piana e Bedizzole, nel bresciano dai Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Si tratta di due cugini, Placido Giacobbe di 38 anni (alias "Jerry") e Alessandro Giacobbe, di 36 anni. Ad entrambi è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi. A seguito delle indagini dei Carabinieri, erano stati già arrestati i due fratelli Biagio e Marcello Giacobbe, di 40 e 37 anni, e Giovanni Polimeni di 39 anni. Il movente, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe da ricercare nella vendetta della famiglia per il duplice omicidio di Saverio e Leonardo Giacobbe, avvenuto il primo luglio 2005. Per quel delitto, il fratello di Arcangelo, Giuseppe Pelaia, sta scontando una pena definitiva.