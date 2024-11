Il centro tirrenico conquista il rinomato vessillo per il quarto anno consecutivo. La soddisfazione del primo cittadino espressa tramite i canali social ufficiali del Comune

Diamante sarà per il quarto anno consecutivo bandiera blu. La conferma del vessillo arriva dalla cerimonia ufficiale in corso a Roma. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco del centro tirrenico Ernesto Magorno attraverso i canali social dell'ente.

«Una prestigiosa riconferma frutto dell’impegno e del lavoro di un sindaco e di un’amministrazione comunale che amano il proprio paese, lungimiranti e capaci di mettere in campo - ha scritto il sindaco Ernesto Magorno su Facebook - progetti importanti in grado di dare visibilità a livello internazionale e di portare in alto il nome e l’immagine di Diamante».