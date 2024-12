Il segretario del Copasir, Ettore Rosato, ha incontrato questa mattina gli studenti delle scuole superiori di Diamante e ha tenuto una conferenza sul tema “Sicurezza Digitale e Opportunità professionali”. L'evento è stato mediato da Ernesto Magorno, ex parlamentare oggi presidente dell'associazione "Orodicalabria". Dopo i saluti istituzionali della dirigente Elena Gabrielli, Rosato e gli altri relatori si sono confrontati sul tema delle sfide professionali del futuro. Accanto al segretario del Copasir, c'erano anche: il professore Rocco Andrea Triflio, docente Iiss Diamante e referente su Legalità, bullismo e cyberbullismo; il professore Giuliano Ricca, docente Iiss di Diamante ed esperto di Intelligence; l'ingegnere Paolo Lezzi, amministratore delegato di "InTheCyberGroup SA".

La cybersecurity

«L’iniziativa, che si colloca nell’ambito delle attività dei Pcto, si configura come un'importante opportunità formativa che permette agli studenti di entrare in contatto diretto con esperti del settore, approfondire le dinamiche del mondo digitale e raccogliere spunti utili per il proprio percorso professionale futuro - scrive la dirigente Gabrielli in una nota -. Il mondo della cybersecurity, infatti, rappresenta oggi una delle aree più promettenti per l'occupazione futura, con una domanda crescente di esperti in grado di proteggere dati e infrastrutture critiche». Poi conclude: «L'IIS Diamante – Praia a Mare, con questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno a favore di una formazione innovativa e orientata al futuro, che consenta agli studenti di sviluppare competenze concrete e prepararsi per i mestieri del domani».