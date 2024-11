Simona Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, visiterà la città di Diamante il prossimo 25 maggio per incontrare gli studenti e parlare di legalità. Ma prima di entrare nelle scuole, la terza figlia del generale dei carabinieri ucciso da Cosa Nostra per le sue battaglie contro la criminalità, visionerà il murale dedicato alla memoria del padre, realizzato nel marzo scorso dall'artista Agostino Cirimele e inaugurato innanzi a una folta schiera di forze dell'ordine.

«Siamo onorati di avere in visita a Diamante Simona Dalla Chiesa - fa sapere il sindaco Ernesto Magorno in una nota -. Abbiamo voluto rendere omaggio al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ‘Un eroe del nostro tempo come lo ha definito il presidente Mattarella’ con l’opera realizzata dall’artista Agostino Cirimele, presente in uno degli angoli più belli e visibili della nostra città. Una testimonianza forte di legalità che consegniamo soprattutto alle nuove generazioni». Il primo cittadino di Diamante ha poi aggiunto: «Ricordiamo che il murale fu inaugurato lo scorso 21 marzo alla presenza delle massime autorità e delle scuole cittadine in una giornata caratterizzata dal concerto della Fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania».

Il programma della giornata

«Nella sua mattinata a Diamante dopo la visita al murale, prevista per le 9,30, Simona Dalla Chiesa avrà modo di portare la sua testimonianza ad alunni e studenti degli istituti cittadini. Alle ore 9,30 si recherà presso l’I.C. dove avrà modo di salutare gli alunni e rispondere alle loro domande nella sala conferenze dell’istituto. Successivamente andrà in visita all’I.I.S.S dove nell’Aula Magna Alfonso Corcione potrà dialogare con gli studenti nel corso di un incontro che sarà moderato dalla giornalista Marianna De Luca. Saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose».