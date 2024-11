Novità ai vertici delle due testate del gruppo editoriale presieduto da Domenico Maduli: «Siamo una squadra che si dà il cambio come in una staffetta per competere al meglio»

Cambio al vertice di due testate targate Diemmecom. Enrico De Girolamo, vicedirettore di LaC News24 e direttore dei servizi giornalistici di LaC OnAir, subentra a Giuseppe Baglivo e assume anche la direzione de Il Vibonese, testata storica del Gruppo editoriale presieduto da Domenico Maduli. Alla guida di CosenzaChannel, invece, arriva Antonio Alizzi, che subentra a Massimo Clausi e viene affiancato dal nuovo vicedirettore Antonio Clausi.

Un avvicendamento che conferma il dinamismo di un Network caratterizzato da una magmatica tensione allo sviluppo e alla crescita, nella volontà di offrire nuovi stimoli ai professionisti che popolano le diverse redazioni, non solo in Calabria. Scelte orientate soprattutto dall’impegno assunto nei confronti di lettori e telespettatori, che possono così contare su una grande pluralità di visioni e su molteplici approcci giornalistici, nel solco di una solida linea editoriale ispirata alla verità dei fatti, alla ricchezza di opinioni e all’autorevolezza dell’informazione.

«Nella nostra azienda editoriale non esistono ruoli cristallizzati - ha commentato l’editore Domenico Maduli -. Gli avvicendamenti periodici fanno parte del nostro modus operandi e l’unica motivazione che ci ispira è correre sempre più veloce, in una staffetta dove tutti fanno parte della stessa squadra. Ringrazio i direttori uscenti Baglivo e Clausi per il lavoro encomiabile e produttivo che hanno svolto sino a oggi. Continueranno a fare la propria parte nel network con incarichi ancora più stimolanti e gratificanti. Ai nuovi direttori De Girolamo e Alizzi auguro buon lavoro, nella certezza che sapranno ricambiare con ottimi risultati la fiducia che tutti noi riponiamo in loro».