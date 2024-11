Un giorno di festa, oggi 2 maggio, per la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Mileto sacerdoti, religiosi e fedeli si uniranno al proprio pastore, monsignor Attilio Nostro, per celebrare insieme il trentesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Era, infatti, il 2 maggio del 1993 quando al termine del suo cammino di formazione al Pontificio Seminario Romano Maggiore, nella Basilica di San Pietro per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani di San Giovanni Paolo II, monsignor Attilio Nostro veniva ordinato presbitero.



In occasione di questo importante anniversario, il vescovo Nostro - è scritto in una nota diffusa dalla Diocesi - «innalza a Dio, Padre Onnipotente il proprio rendimento di grazie per averlo amato con amore fedele e averlo custodito durante questi trent’anni ed eleva una preghiera per tutti i sacerdoti della Chiesa perché possano amare con lo stesso amore del Padre». Originario di Palmi e dopo diversi anni trascorsi a Roma, Nostro è tornato in Calabria nel 2021. Il 25 settembre di quell'anno è stato infatti ordinato vescovo, mentre il 2 ottobre ha fatto il suo ingresso in Diocesi con una cerimonia solenne svoltasi nella basilica cattedrale di Mileto.