Si tratta di un percorso itinerante di incontri rivolti all’opinione pubblica che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul loro diritto ad accedere alla terapia del dolore. All’evento, moderato da Rosanna Lambertucci, hanno preso parte esponenti del mondo scientifico, sociale e delle istituzioni

Presso la sala Raimondi di Crotone si è tenuta la seconda tappa di “NienteMale Roadshow”, percorso itinerante di incontri rivolti all’opinione pubblica che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul loro diritto ad accedere alla terapia del dolore, come stabilito dalla Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e di informarli dell’esistenza di una rete di assistenza a cui si possono rivolgere per avere soluzioni contro il dolore.

L’iniziativa è realizzata con il contributo educazionale di Angelini e con il patrocinio del Ministero della Salute.

Il format scelto, il dibattito in teatro, moderato da Rosanna Lambertucci, ha tenuta alta l’attenzione della platea e ha favorito il coinvolgimento del pubblico.

Hanno preso parte all’evento esponenti del mondo scientifico, sociale e delle istituzioni. Il dibattito si è aperto con il saluto di benvenuto di S.E. Mons. Domenico Graziani Arcivescovo di Crotone e dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Crotone Alessia Romano ed è poi proseguito con l’intervento del commissario straordinario ASP Crotone (Azienda Sanitaria Provinciale) Sergio Arena che si è soffermato su quanto è stato già implementato a beneficio della terapia del dolore e su cosa è previsto nel prossimo futuro.

Molto sentita la testimonianza di don Rino Le Pera, direttore dell’ufficio Caritas Diocesana di Crotone, che ha ribadito la vicinanza della Chiesa a coloro che sanno alleviare la sofferenza umana dal punto di vista terapeutico, ma anche morale e psicologico.

Hanno inoltre partecipato il presidente III commissione consiliare sanità e politiche socio-sanitarie del Comune DI Crotone Vincenzo De Franco; il direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotone Angelo Carcea; la responsabile del centro terapia del dolore dell’Ospedale San Giovanni di Dio Marisa Piccirillo; il presidente di Federfarma Crotone Levino Rajani; il responsabile dell’unico Centro Hub Dolore della Regione Calabria Francesco Amato; il direttore sanitario aziendale ASP Agostino Talerico; il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Crotone Enrico Ciliberto; il medico sociale della prima squadra del Crotone Calcio Antonio Marullo; il professore ordinario di anestesia, rianimazione e terapia del dolore dell’Università degli Studi di Parma Guido Fanelli; il sociologo e psichiatra Paolo Crepet che si è focalizzato sull’impatto sociologico del dolore.

Numerose le associazioni locali coinvolte, come la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (Lilt), impegnata in iniziative di educazione e prevenzione contro il cancro; l’associazione Cittadinanza Attiva, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza; l’associazione Vivere Sorridendo, dedita ad aiutare i malati affetti da tumore; il Crotone Calcio che ha voluto promuovere e supportare l’iniziativa NienteMale.

“Negli ultimi anni si è fortemente rafforzato il messaggio e la pratica della terapia del dolore. Anche in Calabria, sia pur con i vincoli del piano di rientro, è stata attivata la rete degli hospice, che naturalmente è ancora da completare.” - Ha affermato Michele Pacenza, delegato alla salute del presidente della Regione Calabria. - “Il fatto poi che la terapia del dolore faccia parte della valutazione sui livelli essenziali di assistenza (LEA), testimonia la scelta strategica di considerare tale terapia un obiettivo di civiltà”.

Durante l’evento sono stati distribuiti questionari sull’autopercezione del dolore cronico e sulla conoscenza della Legge 38/2010. L’indagine, facoltativa, costituirà una fonte preziosa di dati da condividere con il Ministero della Salute alla conclusione del percorso di eventi, previsto a Roma il prossimo ottobre 2017.

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto importante e innovativo come NienteMale Roadshow.” - Dichiara Gianluigi Frozzi, AD Pharma di Angelini. - “Questa iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, è un esempio concreto del valore che può esprimere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e azienda privata nell’interesse comune a diffondere la conoscenza della Legge 38 e a sviluppare una cultura sociale della terapia del dolore. Da sempre, la lotta al dolore è una delle aree di maggiore impegno strategico di Angelini, su cui continuiamo ad investire sia nella ricerca di farmaci innovativi che con iniziative educazionali e di sensibilizzazione sull’uso corretto ed appropriato dei farmaci”.

NienteMale Roadshow prevede una serie di incontri in città di provincia; il prossimo evento si terrà nella città di Brindisi a febbraio 2017.