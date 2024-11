L'areo è atterrato all'aeroporto di Pisa con non poche difficoltà. Da lì, i passeggeri sono stati trasferiti a destinazione

Erano partiti alle 20.20 di lunedì sera da Lamezia Terme. Il volo Ryanair Fr7050, diretto a Fiumicino, è stato per 180 passeggeri una vera e propria odissea.

A causa delle condizioni meteo avverse e di una violenta perturbazione che in quelle ore ha colpito l’Italia centrale, così come riportato dal quotidiano La Gazzetta del Sud, il volo è stato dirottato all’aeroporto di Pisa dove è atterrato poco prima di mezzanotte. Chi era a bordo racconta di aver vissuto momenti anche di apprensione poiché per circa due ore l’aereo ha sorvolato su Fiumicino prima di cambiare rotta e dirigersi verso Pisa dove è atterrato non senza difficoltà a causa del maltempo.

Una volta discesi e recuperati i bagagli, i passeggeri sono stati fatti salire su dei bus sostitutivi e portati finalmente a destinazione. Un viaggio concluso solo nel cuore della notte, quasi all’alba. La compagnia Ryanair si è scusata per l’accaduto inviando una mail a tutti i suoi clienti.