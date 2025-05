Si chiama Unici Diversi Uguali ed è un’associazione nata dall’idea di alcuni genitori che vivono quotidianamente la disabilità attraverso i propri figli. Una nuova realtà che si propone di aiutare e mettere in rete quanti si trovano ad affrontare le difficoltà derivanti dalla carenza di servizi dedicati nel nostro territorio. Sabato 17 maggio, alle 9.30, la presentazione ufficiale all’Istituto di istruzione superiore Majorana di Corigliano Rossano. Sarà l’occasione per discutere del tema e presentare i progetti pronti a essere messi in campo dall’associazione, con testimonianze eccellenti del mondo della disabilità.

«Questa associazione – dichiarano gli organizzatori – si pone l’obiettivo di combattere discriminazioni di ogni genere e promuovere concretamente inclusione e integrazione, di dare supporto a chi sopravvive in una situazione continua di emergenza in una società spesso ipocrita e meno attenta a chi soffre».

«Sabato 17 maggio – aggiungono – racconteremo la nostra associazione a 360° e l'importanza dei termini Unici Diversi Uguali che necessitano uno dell'altro per essere spiegati, con le testimonianze e il supporto di chi conosce bene e vive il mondo della disabilità attraverso sfaccettature differenti».

La giornata di aprirà con i saluti istituzionali del dirigente dell’IIS Majorana Saverio Madera e del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. A introdurre i lavori sarà poi il presidente dell’associazione Unici Diversi Uguali Francesco Galati. Interverranno: Pasqualina Straface, presidente della Terza commissione Sanità del Consiglio regionale della Calabria; Ernesto Siclari, garante regionale delle persone con disabilità; Antonino Scagliola, presidente del Comitato paralimpico della Calabria; Francesco Imperio, campione europeo junior dei 100 metri piani; Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, autore del libro “Nata per te” da cui è stato tratto l’omonimo film, fondatore di A ruota libera onlus. A coordinare i lavori Lenin Montesanto, comunicatore strategico e lobbista.

L'ingresso è libero ma i posti sono limitati, è consigliata pertanto la prenotazione ai numeri indicati sulla locandina (qui sopra) per riservare un posto a sedere.