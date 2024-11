La Regione annulla il decreto per lo smaltimento dei rifiuti a San Floro

CATANZARO - Stop allo smaltimento dei rifiuti nel sito di Battaglina, nel comune di San Floro in provincia di Catanzaro. Lo ha deciso la Regione. L’area non è stata sdemanializzata e questo fa venir meno la possibilità di utilizzare il sito per lo stoccaggio dei rifiuti. “Il decreto di annullamento dell’autorizzazione - spiega in una nota l’assessore all’Ambiente Francesco Pugliano - è motivato dalle intervenute delibere del comune di Borgia, con le quali si annullano la convenzione ed il contratto di concessione dell’area, nonché dalla determina della Provincia di Catanzaro che annulla, in autotutela, il parere paesaggistico. Il decreto - sottolinea infine Pugliano - dispone, fra l’altro, il completo ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza dell’area”.