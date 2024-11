A comunicarlo l’Assessore alla scuola, Federica Roccisano: «Per il secondo anno consecutivo offriamo ai Comuni la possibilità di supportare e sostenere l’inclusione degli studenti con disabilità che frequentano la scuola»

L’Assessore regionale alla Scuola Federica Roccisano comunica che gli uffici preposti hanno mandato a tutti i comuni calabresi una comunicazione relativa ai contributi per l’acquisto di scuolabus con pedana per alunni diversamente abili, per favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione degli studenti alle attività extra scolastiche. La richiesta di contributo – informa una nota dell’Ufficio stampa - dovrà pervenire entro il prossimo venti novembre all’indirizzo del Settore Scuola-Istruzione della Regione Calabria.

Le proposte in possesso dei requisiti necessari, saranno valutate ed il settore competente pubblicherà apposita graduatoria per poi procedere all’erogazione del contributo regionale che non potrà superare i cinquantamila euro, Iva inclusa.

«Per il secondo anno consecutivo, quindi, offriamo ai Comuni ha detto l’Assessore Roccisano - la possibilità di supportare e sostenere l’inclusione degli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado».