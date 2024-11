Il presidente della Regione dopo che il Cdm ha approvato il decreto che contiene la norma per la realizzazione dell'impianto: «Avremo un polo energetico fondamentale per il Paese»

«Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Energia, che contiene la norma per la realizzazione del rigassificatore di Gioia Tauro, è un’ottima notizia per la Calabria. L’impianto che nascerà nel nostro territorio è stato giudicato strategico dal governo nazionale». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, appena terminato il Cdm che ha approvato il decreto su "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia".

«Avremo un polo energetico fondamentale per il Paese - aggiunge Occhiuto - e finalmente riusciremo a sfruttare una parte dell’enorme area retroportuale della Piana. Ringrazio il premier Meloni e il ministro Pichetto Fratin per aver deciso di puntare sulla Calabria per questa importantissima infrastruttura».