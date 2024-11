Tra di loro, molte donne incinte e diversi minori non accompagnati. L'assessore Chiurco avverte: «Macchina dell’accoglienza al collasso»

Un nuovo sbarco migranti al porto di Corigliano Calabro. L'amministrazione comunale ha convocato le associazioni di tutto il territorio per domani, 4 settembre, presso il Comando dei Vigili nell'ex Palazzo Zagara, dalle 11.30.

A darne notizia è l'assessore alle politiche per migranti Marisa Chiurco che in queste ore è in contatto con le associazioni, le forze dell'ordine e la Prefettura di Cosenza per organizzare e coordinare assistenza e accoglienza.La situazione continua a complicarsi, come espresso nelle parole dell’assessore, che ritorna a sottolineare l'oggettiva difficoltà per la macchina comunale, in assenza di un diverso intervento del Governo Centrale, di far fronte all'ormai inarrestabile flusso di migranti e soprattutto di minori non accompagnati.

A bordo della nave “Vos Chablis”, attesa per le prime ore di domani, domenica 4 settembre, ci sono oltre 824 migranti. Circa 100 le donne, alcune incinte. Diversi i minori non accompagnati che si sommeranno a quelli già ospitati nel Palazzetto dello Sport di contrada “Brillia” e nel plesso scolastico di villaggio Frassa.

Emergenza migranti a Corigliano, l’assessore Chiurco fa appello alle associazioni