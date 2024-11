In questa prima fase sono state previste misure anti-Covid più leggere ma il ministro Speranza che in futuro la situazione possa cambiare: «Vedremo in base all'evoluzione della pandemia»

Domani quasi 230mila studenti (228.977) ritorneranno a occupare i banchi delle scuole calabresi. Negli ultimi anni il rientro in classe, a causa del Covid, è stato caratterizzato da regole stabilite al fine di contenere il diffondersi del virus. Già da ieri, 12 settembre, oltre 7 milioni di studenti in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento hanno iniziato a seguire le linee guida dettate dai ministeri della Salute e dell’Istruzione. Nella provincia di Bolzano la scuola è iniziata il 5 settembre scorso.

Per la prima fase sono state previste misure più leggere anche se il ministro Speranza ha affermato: «Successivamente vedremo in base all'evoluzione della situazione epidemiologica».

Gli studenti potranno andare a scuola anche con il raffreddore: le lezioni per studenti con sintomi respiratori di lieve entità ma senza febbre si svolgeranno comunque in presenza (dovranno comunque indossare una mascherina chirurgica o Ffp2). Torna il compagno di banco, infatti, in questa fase iniziale, non è previsto nessun distanziamento tra gli studenti.

Le nuove regole

Per il momento le regole da seguire sono queste:

Mascherine: decade l'obbligo di indossarla sia per gli studenti che per il personale scolastico. La misura sarà valida solo per docenti e Ata e studenti a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. In questi casi è raccomandato l'uso della Ffp2.

Nessun distanziamento tra gli alunni (ritorna il compagno di banco).

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati.

Presenza garantita senza sintomi di febbre e senza tampone positivo.

Corretta igienizzazione delle mani, ricambi d'aria frequenti, etichetta respiratoria e gestione dei casi confermati.

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, invece: