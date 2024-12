L’arcivescovo di Napoli, originario del comune del Catanzarese, è stato l’ultimo dei 21 nominati a sfilare davanti al Pontefice nella basilica di San Pietro. Sei in tutto gli italiani, ecco chi sono

Don Mimmo Battaglia è stato “creato” cardinale. L’arcivescovo di Napoli, originario di Satriano nel Catanzarese, si è inginocchiato davanti a Papa Francesco nella basilica di San Pietro a Roma alle 16.55 di oggi, ricevendo la berretta cardinalizia con l’anello. È stato l’ultimo dei 21 nuovi cardinali a sfilare davanti al pontefice.

Il neo cardinale presiederà la santa messa di ringraziamento martedì 10 dicembre alle 17.30 nella Chiesa Cattedrale di Napoli, con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i fedeli laici e le autorità civili e militari.

Gli altri cardinali

Degli altri cardinali cinque sono italiani. Ecco tutti i nomi: Angelo Acerbi, nunzio apostolico, l’unico non elettore; Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima; Vicente Bokalic Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero (Argentina); Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcivescovo di Guayaquil (Ecuador); Fernando Natalio Chomalí Garib, arcivescovo di Santiago del Cile; Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo; Pablo Virgilio Siongco David, vescovo di Kalookan (Filippine); Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado, primo cardinale della Serbia; Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre (Brasile); Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo di Abidjan (Costa d’Avorio); Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri; Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan; Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa; Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma; Frank Leo, arcivescovo di Toronto (Canada); Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica papale di Santa Maria Maggiore; Mykola Bychok, vescovo di Melbourne degli Ucraini (Australia); Timothy Peter Joseph Radcliffe, teologo; Fabio Baggio, sotto-segretario del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale; George Jacob Koovakad, coordinatore dei viaggi apostolici.

Il messaggio del presidente del Consiglio regionale Mancuso

«Desidero rivolgere i miei complimenti e gli auguri più sinceri del Consiglio regionale della Calabria a don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, per la nomina a cardinale tributatagli dal Concistoro su indicazione di Papa Francesco», ha commentato Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale.

«Il prestigioso riconoscimento suggella il grande e solidale impegno che don Mimmo Battaglia riserva quotidianamente al mondo della sofferenza. Apprezzando le qualità umane di don Mimmo Battaglia, non dubito che la sua attività pastorale avrà effetti positivi anche per la Calabria e per l’intero Mezzogiorno».