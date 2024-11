Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità la proposta e ora il traguardo sembra più vicino. Ai microfoni di LaC cittadini in gran parte favorevoli, per lo storico Montesanti un'occasione per ritrovare la propria anima

Il cambio del nome di Vibo Marina - o meglio, il suo ripristino… - sembra imminente. Si tratta solo di verificare i passaggi amministrativi e chiamare la comunità locale a una consultazione popolare. E, poi, il nome di Porto Santa Venere diverrà realtà.

A distanza di un secolo, la frazione costiera vibonese potrebbe ricongiungersi al passato recuperando, attraverso il toponimo storico, la sua vera identità quando rappresentava una realtà produttiva e sviluppata nel contesto del Mediterraneo. Dopo la decisione assunta dal Consiglio comunale di votare all’unanimità l’odg presentato dai consigliere Lorenzo Lombardo (FI) e Silvio Pisani (M5S), la battaglia condotta da decenni per richiamare l’attenzione delle istituzioni verso le istanze della frazione sembra ormai in dirittura d’arrivo. Se n’è parlato oggi, a Dentro la Notizia, il format di approfondimento a cura della redazione giornalistica di LaC News24 condotta da Pier Paolo Cambareri. Ospiti in esterna, con l’inviata Cristina Iannuzzi, lo stesso consigliere Lombardo e lo storico Antonio Montesanti, che ha rilanciato le motivazioni sociali che dietro questa operazione di carattere culturale (e antropologico) sottendono alla scelta: quando si chiamava Porto Santa Venere, l’attuale Vibo Marina aveva non soltanto una identità marcata, ma soprattutto una visione chiara su obiettivi e finalità. Poi, è diventata una «stazione balneare» che ha perso la sua anima.

Nel corso della puntata, è andata in onda anche una intervista al presidente della Pro Loco Enzo De Maria, che ha annunciato la volontà di costituire un gruppo di studio apposito che possa aiutare gli amministratori a non perdere tempo per dare seguito all’iniziativa. Anche i cittadini, in larga parte, si sono detti favorevoli al ripristino del nome storico sottolineandone le potenzialità in chiave di stimolo a tornare ai vecchi fasti. Un solo dubbio, resta, ai protagonisti della puntata odierna: il nome da attribuire ai suoi cittadini. E cioè: “venerini” o “santavenerini”? Un dubbio che si potrà sciogliere a seguito della consultazione popolare che verrà indetta, perché ad ogni modo nessuno intende sovrapporsi alla volontà dei cittadini.

