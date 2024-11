Fermato dai militari mentre cedeva una dose ad un tossicodipendente

RENDE (Cs) - Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri mentre cedeva droga ad un tossicodipendente. Il fatto è accaduto in una zona frequentata da spacciatori e da consumatori di sostanze stupefacenti. Quando è stato bloccato dai militari il 25enne, residente a Rota Greca in provincia di Cosenza aveva appena consegnato ad un "cliente" poco più che ventenne un grammo di cocaina. Il presunto spacciatore, già segnalato alla Prefettura di Cosenza per detenzione di stupefacenti per uso personale, è stato messo agli arresti domiciliari.