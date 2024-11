Nel corso di una perquisizione domiciliare, un ventinovenne è stato arrestato in flagranza di reato. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 110 grammi di marijuana in essiccazione

COSENZA - Oltre cento grammi di marijuana in essiccazione, coltivati all’interno della propria abitazione. Fatale ad un giovane di 29 anni, V. L., di Roggiano Gravina (Cosenza) la perquisizione eseguita dai Carabinieri della locale stazione. Il ventinovenne è stato così arrestato in flagranza di reato e la canapa indiana (110 grammi per la precisione) è stata quindi sottoposta a sequestro. Il giovane invece è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo davanti al giudice del tribunale di Cosenza. (mf)