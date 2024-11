Due nuovi giornalisti entreranno nelle conduzioni del Tg LaC News24: Nico De Luca e Tonino Raco si apprestano ad entrare nelle case dei calabresi (e non solo, i Tg vanno in onda sui canali nazionali del network) conducendo il telegiornale della tv ammiraglia del network (canale 11 del digitale terrestre, 411 TivùSat e 820 Sky e sulle piattaforme web), punta di diamante dell’informazione televisiva di LaC.

Nico De Luca

Giornalista professionista da oltre trent’anni, Nico De Luca approda nel network LaC mantenendo la direzione della testata Catanzaro Tv, organo di informazione provinciale del capoluogo di regione entrata poche settimane fa ufficialmente nella grande famiglia Diemmecom. La sua lunga e intensa attività spazia tra la cronaca, la politica e lo spettacolo in diverse televisioni regionali fin dagli anni ’90. Volto rassicurante e dalla consolidata esperienza giornalistica, Nico De Luca già dalla prossima settimana sarà al timone delle edizioni serali del tg di LaC News24.

Tonino Raco

Giovanissimo, viso pulito e un amore viscerale per il giornalismo: Tonino Raco dopo una breve formazione a Sky Sport e la fine degli studi a Milano, ha scelto di ritornare in Calabria. Un curriculum inviato a LaC, che guardava e seguiva con ammirazione, un periodo di intenso stage e da maggio l’entrata ufficiale nel network come corrispondente dalla Locride. Ieri sera il debutto al tg per portare nelle case dei calabresi l’informazione targata LaC.

Una scelta di campo quella del gruppo editoriale Diemmecom che punta sulla professionalità e la competenza di un giornalista con un’esperienza decennale nel campo, Nico De Luca, e premia la passione, la serietà e l’impegno di un giovane giornalista, Tonino Raco, a conferma della chiara e lungimirante visione editoriale e della necessità di costruire una realtà sana e solida da consegnare domani alle nuove generazioni.

Le due nuove conduzioni nel tg di LaC Tv rappresentano solo una delle tante novità che vedranno protagonista il gruppo editoriale Diemmecom nelle prossime settimane. In particolare quelle che riguardano la nuova emittente televisiva, ultima nata del gruppo, LaC OnAir, visibile sul canale 17 del digitale terrestre, sul web, e scaricabile con app, che punta a diventare un vero e proprio modello di TeleRadioVisione.

Un canale teleradiovisivo che arricchirà sempre più la sua offerta unendo intrattenimento, musica e approfondimento accompagnando i calabresi per tutta la giornata e che consentirà al gruppo di sperimentare nuovi modelli di visione generalista, e consentire a giovani calabresi di formarsi in questa professione senza dover lasciare la propria terra.