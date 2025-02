Dario Brunori ha unito la Calabria in ogni angolo, anche quello che sembra più remoto o spesso più insolito da trovare con le mappe. Le “imprese” musicali del cantautore di San Fili hanno tenuto, nella scorsa settimana, col fiato sospeso un po’ tutti, la partecipazione davanti agli schermi e sui social è stata senza dubbio fragorosa. Così come tante comunità, anche quella di Cervicati ha tifato per il cantautore, legato in qualche modo proprio al paese di origini albanesi. Come conferma il sindaco del territorio, Gioberto Filice, l’azienda dell’artista ha dei terreni proprio nella zona di via Tocco, in una porzione di territorio che porta ai confini con il paese di San Marco Argentano.

Le distanze sono quindi minime e il primo cittadino ricorda come, nei giorni scorsi, sia stato proprio il percorso di Brunori l’argomento principale nella piazza principale, colorando così le discussioni e gli interessi dei cervicatesi: «Effettivamente in questi giorni ci siamo un po’ tutti concentrati sul festival – ha ammesso il sindaco Filice – e lo consideriamo un po’ tutti il vincitore morale della competizione, se non proprio quello reale se andiamo a guardare alcuni dati…».

Il sindaco di Cervicati, Gioberto Filice

Il sindaco si lascia scappare anche un sorriso, ben sapendo come ci sia comunque un legame d’affetto importante con l’artista che dura da un bel pezzo: «I terreni dell’azienda di cui è socio toccano il nostro territorio, ci piace ricordare questo e vorrei, insieme a tutta la comunità, trovare un’occasione utile per poterlo ospitare a Cervicati, percorrere magari un tour del nostro paese e offrirgli un segno tangibile del nostro affetto. Quando vorrà, le porte saranno aperte e saremo ben lieti di abbracciarlo».

L’agenda di Dario Brunori sarà piena, ma il primo cittadino non ha fretta: «Potrà decidere quando trascorrere una giornata con noi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, o anche fare una sorpresa a tutti. Lo stimiamo come artista, ha rimarcato il grande valore dei calabresi e ha mostrato un grande rispetto per le origini albanesi, come registrato in altre manifestazioni canore: valori che sposano a pieno l’identità di tutta Cervicati».

Parlando di vino, il sindaco Gioberto Filice ne approfitta: «Recentemente abbiamo affrontato una bella avventura con l’iniziativa “Le cantine nel borgo”, un bel percorso enogastronomico che, attraverso le vie del centro storico, ha promosso la scoperta dei sapori autentici della tradizione cervicatese. È stata un’occasione perfetta per degustare prodotti locali e immergersi nelle atmosfere accoglienti delle cantine storiche e già siamo pronti a ripeterla, seppur per fine anno: in quel caso… spero Brunori non prenda altri impegni!».