Brunori Sas non è nuovo al palco di Sanremo, ma quest’anno ci arriva in solitaria con L’albero delle noci, una canzone intima dedicata alla figlia Fiammetta, nata nell’ottobre del 2021. È un viaggio musicale che scava nel suo ruolo di padre, raccontando le gioie e le paure di un’esistenza completamente rivoluzionata dalla paternità. Ma accanto a lui, da sempre, c’è una figura chiave nella sua vita personale e professionale: Simona Marrazzo, la compagna di una vita.

Classe 1977, Simona è molto più di una compagna per Brunori. Al suo fianco da 25 anni, è band mate, manager, co-fondatrice dell’etichetta Picicca Dischi e, da qualche tempo, anche socia nella loro tenuta vinicola situata tra il Parco Nazionale della Sila e quello del Pollino. Insieme hanno affrontato tutto: dagli esordi difficili ai grandi successi musicali, sempre lontani dai riflettori, nel massimo riserbo.

Nel 2010, insieme a Matteo Zanobini, hanno fondato la Picicca Dischi, un’etichetta indipendente che ha creduto fin da subito nel talento di Brunori, seguendo passo dopo passo la sua crescita artistica. Simona è stata una presenza costante, sia dietro il sintetizzatore durante i concerti sia con le mani sulle “cartoffie”, come racconta lo stesso Brunori.

«Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa», ha scherzato tempo fa l’artista in un’intervista a Radio Italia. «Probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto».

Rara sui social, Simona Marrazzo preferisce mantenere un basso profilo, con poche eccezioni come le dolci foto postate sul suo profilo Instagram @simopicicca. Da tre anni e mezzo, però, i loro scatti hanno una protagonista speciale: Fiammetta.

Brunori Sas è maestro nel raccontare tutte le sfumature dell’amore, forse perché ha sempre vissuto sulla propria pelle quello più autentico, lontano da like e follower. E L’albero delle noci, come già era accaduto con Baby Cip!, è l’ennesimo tassello di un mosaico fatto di emozioni vere, che da anni incanta il suo pubblico.