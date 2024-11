Il cucciolo di due anni mezzo allevato da Francesco Mancina vanta il record di premi e riconoscimenti ai concorsi. Ora andrà a Zagabria per conquistare il titolo mondiale

Ricordate lo splendido cane calabrese che da alcuni anni vince ogni titolo di bellezza? Lo abbiamo lasciato nell’ottobre scorso che aveva conquistato il titolo di Campione d’Italia.

Lo splendido cane è un cucciolo di due anni e mezzo di razza Tibetan Mastiff, vanta il record di premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Francesco Mancina, che lo alleva e cura con tanto amore nel rifugio nel cuore della Sila Grande, alle porte di San Giovanni in Fiore, è appena tornato da San Marino dove ha conquistato il titolo di campione internazionale di bellezza. Il cane è stato molto apprezzato. Il giudice (un esperto brasiliano) ha sottolineato la sua struttura, ma soprattutto il suo equilibrio, la sua eleganza, il suo pelo ben curato.

Hanno concorso al titolo circa 600 cani suddivisi per gruppi di appartenenza. Tanti cani sono arrivati dall'estero con i loro proprietari.

E tra circa un mese si andrà a Zagabria per il titolo mondiale. Sarà una sfida dura e avvincente, ma Victory se la giocherà.