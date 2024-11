La signora Gabriella Gervasi, 81 anni, ha partecipato alla colorata sfilata. Prima della pensione era una maestra elementare

La veneranda età e la torrida temperatura l’hanno indotta a rinunciare alla marcia. Troppo lungo il percorso per andare a piedi. Ma la signora Gabriella Gervasi, 81 anni, non si sarebbe persa la colorata sfilata del Gay Pride di Cosenza per tutto l’oro del mondo. E’ salita su uno dei carri del corteo, di quelli con a bordo le Drag Queen, ed ha partecipato all’iniziativa, mostrando orgogliosamente il cartello con il suo slogan: “Per colpa degli ignoranti sento il bisogno di essere al pride”.

!banner!

L’arzilla vecchietta è diventata uno dei simboli della manifestazione. Una donna colta, dalla mentalità aperta. Insegnante elementare, ha tirato su qualche centinaio di bambini cosentini, chiudendo la lunga carriera nel centro storico, al Convitto Nazionale. Vecchie e nuove generazioni unite nel segno della civiltà e del rispetto. E della libertà di amare secondo il proprio orientamento sessuale.

L'onda festosa e colorata del Gay Pride travolge la città di Cosenza

Salvatore Bruno