Le riduzioni per chi si reca alle urne nei comuni di residenza saranno attive per i viaggi di andata e ritorno: ecco le tariffe previste e le date in cui sarà possibile usufruirne

In vista delle elezioni regionali in Calabria, in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre, la Regione Calabria ha diffuso una circolare (n. 10 del 12 settembre 2025 e n. 10- bis del 13 settembre 2025) in cui si dà conto delle agevolazioni tariffarie previste per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Le misure riguardano trasporti ferroviari, marittimi, autostradali e aerei.

Sconti sui treni

Grazie alle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno: Trenitalia applicherà riduzioni del 60% sui regionali e del 70% sui treni a media-lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e cuccette). I biglietti saranno validi dal 26 settembre al 16 ottobre; Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori riconoscerà uno sconto del 60% sui viaggi in ambiente Smart e Prima, per andata e ritorno nelle stesse date. Per ottenere le riduzioni sarà necessario esibire la tessera elettorale e un documento di identità; al ritorno occorrerà mostrare la tessera vidimata dal seggio.

Agevolazioni marittime

Le compagnie di navigazione hanno previsto tariffe agevolate sulle principali rotte nazionali, tra cui Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e i collegamenti con le isole minori siciliane e le Tremiti.

Autostrade gratuite per chi rientra dall’estero

L’Aiscat ha comunicato che gli elettori residenti all’estero potranno usufruire della gratuità del pedaggio autostradale, sia all’andata che al ritorno, mostrando ai caselli la documentazione elettorale e un documento di riconoscimento.

Sconti sui voli

La compagnia Ita Airways applicherà uno sconto di 40 euro sui voli da tutta Italia verso Lamezia Terme e Reggio Calabria, per viaggi effettuati tra il 28 settembre e il 13 ottobre. La promozione si applica a tariffe di importo pari o superiore a 41 euro e non è cumulabile con altre offerte.